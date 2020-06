Romania: Banca centrale, incertezze globali e calo fiducia investitori rischi per stabilità finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha gravemente colpito tutti i settori di attività economica e ha portato a un significativo aumento dell'incertezza e un rapido adeguamento dei premi per il rischio nei mercati finanziari. I mercati finanziari hanno registrato aumenti significativi della volatilità e notevoli adeguamenti dei prezzi delle attività finanziarie. La crisi generata dalla pandemia può anche rappresentare un'opportunità per l'attuazione di misure strutturali che posizionerebbe la Romania in un nuovo paradigma di crescita economica, più sostenibile, innovativo e più resistente agli shock. Secondo la Banca centrale, il rischio sistemico più importante per la stabilità finanziaria in Romania nel prossimo periodo è l'aumento dell'incertezza globale e la rapida riduzione della fiducia degli investitori nelle economie emergenti. Il secondo grave rischio sistemico riguarda il deterioramento degli equilibri macroeconomici interni, anche in termini di struttura e costi di finanziamento del disavanzo di bilancio. La crescita economica dovrebbe contrarsi significativamente quest'anno, a causa degli effetti sia della domanda che dell'offerta indotti dalla pandemia di Covid-19. Le stime degli organismi europei e internazionali sulla crescita economica in Romania per il 2020 indicano una contrazione fino al 6 per cento, ma seguita da un ritorno delle dinamiche del Pil in territorio positivo nel 2021. (Rob)