Camera: domani audizione su base territoriale per elezione Senato

- Mercoledì 1 luglio, alle ore 14.30, la Commissione Affari costituzionali svolge, in videoconferenza, l'audizione di Andrea Longo, professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Roma "La Sapienza", nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)