Decreto Semplificazioni: Misiani, spero arrivi in Cdm entro questa settimana

- Il decreto Semplificazioni dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, dove continuerà il confronto all’interno della maggioranza dove ci sono sensibilità diverse. Così il viceministro dell’Economia Antonio Misiani durante la seconda edizione dell’evento #Ripartitalia su Class Nbc. “Bisognerà trovare un punto di incontro ragionevole che permetta di raggiungere l’obiettivo principale di far marciare le cose, semplificare e accelerare”, ha detto, sottolineando che vista la condizione economica molto difficile l’obiettivo di tutti deve essere favorire la ripartenza del paese. “Lo Stato qui può giocare un ruolo determinante in termini di spesa corrente e investimenti”, ha aggiunto, affermando di sperare che “il decreto arrivi in Cdm questa settimana, ma non mi avventuro in previsioni”. Sul tema dei condoni, il viceministro ha dichiarato che “hanno fatto male all’ambiente e al territorio italiano: non sono utili e non credo si debba spacciare una sanatoria o un condono per semplificazione”.(Ems)