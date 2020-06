Siria: Borrell, ruolo Turchia per aiuto profughi è molto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Turchia nell'aiutare i profughi siriani è sicuramente molto positivo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue alla politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo la IV conferenza di Bruxelles sul sostegno al futuro della Siria e della regione. "Il ruolo della Turchia nell'aiutare i profughi siriani è sicuramente molto positivo: 3,5 milioni di persone di origine siriana da anni si trovano in territorio turco e questo è sicuramente un peso e un onere notevole e la Turchia ha sempre dimostrato grande solidarietà nell'occuparsi di queste persone e noi cerchiamo come Ue di aiutare finanziariamente la Turchia", ha detto. "Il Parlamento europeo la settimana scorsa ha approvato uno stanziamento di più di 500 milioni di euro per i rifugiati siriani in Turchia, non sono soldi destinati al governo turco, ma per aiutare i profughi siriani in Turchia e da questo punto penso che la Turchia abbia svolto un ruolo molto importante lungo questi anni di guerra. Io ringrazio Turchia, Giordania, Libano, Iraq, per gli sforzi che stanno facendo", ha aggiunto. "Non parlerò di altri problemi che abbiamo perché non erano nell'agenda odierna. Abbiamo problemi con la Turchia ad esempio per le trivellazioni, ma non erano oggetto di discussione oggi", ha concluso. (Beb)