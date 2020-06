Camera: domani audizione su Covid-19 e trattamento pazienti con plasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 1 luglio, alle ore 14.30, la Commissione Affari sociali svolge, in videoconferenza, l'audizione di Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia presso l'Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes national primate research center, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)