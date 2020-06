Libia: ambasciatore giordano Khouri, è importantissimo portare stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia “è di assoluta importanza ispirare la pace e portare la stabilità in modo che il popolo libico possa conseguire la propria aspirazione a essere unito”. Lo ha detto l’ambasciatore di Giordania a Roma, Fayiz Khouri, durante un’audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'Affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato). In Libia è necessario trovare “una soluzione pacifica sotto gli auspici dell’Onu, l’unica soluzione che può portare speranza in Libia”, ha affermato, dicendosi “certo che l’Italia condivide questo punto di vista”. La “Libia è un altro paese arabo fratello che subisce gli orrori della guerra. E’ sull’orlo del crollo e non possiamo stare a guardare l’implosione di un altro Stato”, ha detto. Infine, il diplomatico ha affermato che “Siria, Iraq, Libano, i profughi, l’antiterrorismo, e la cooperazione economica incluso il gas del Mediterraneo orientale sono tutte questione strategiche su cui c’è condivisione tra Giordania e Italia”. “Dobbiamo lavorare insieme per generare soluzione durature”, ha concluso. (Mom)