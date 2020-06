Albania-Italia: ministro Interno Lleshaj, duro colpo alla criminalità grazie alla cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova dimostrazione del successo della cooperazione tra Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak) e le forze polizia di Italia e Albania. In questo modo il ministro dell'Interno albanese, Sander Lleshaj, ha commentato l'operazione delle scorse ore che ha portato all'arresto di 37 persone per traffico di droga internazionale. Secondo il ministro albanese, questa operazione ha inflitto un duro colpo al traffico di droga su entrambe le sponde dell'Adriatico grazie alla cooperazione italo-albanese. Lleshaj ha osservato che la collaborazione positiva tra le istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, rappresenta un "potere infinito contro il male". "Oggi Spak, polizia albanese e polizia italiana meritano le migliori congratulazioni per il successo, che sarà sicuramente approfondito nel prossimo futuro", ha dichiarato il ministro di Tirana. (segue) (Alt)