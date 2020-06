Fase 3: Bassanini (Open Fiber), serve forte rilancio crescita e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non riusciremo ad uscire da questa situazione senza un forte rilancio della crescita e degli investimenti. Lo ha dichiarato il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, durante la seconda edizione dell’evento #Ripartitalia su Class Nbc. “Bisogna intervenire con coraggio rimuovendo i colli di bottiglia”, ha detto, sottolineando che un aumento del debito pubblico “era inevitabile in presenza di una situazione caratterizzata da forte disagio sociale e da una potenziale caduta dei consumi”. Se non succederà questo, ha aggiunto, qualsiasi politica, anche rigorosa, di spending review sarà inutile. (Ems)