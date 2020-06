Abruzzo: presentata XV edizione Premio nazionale "Benedetto Croce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore della memoria, il rispetto dei diritti civili, la cultura delle leve della ripresa del Paese, in particolare delle zone interne, dopo la pesante emergenza Coronavirus. Saranno questi i temi al centro della quindicesima edizione del Premio Nazionale di Cultura intitolato a "Benedetto Croce" che si terrà a Pescasseroli nel ricco programma previsto per il prossimo il 24 e 25 luglio. La manifestazione presentata oggi a L'Aquila da Pasquale D'Alberto, nella sede del Consiglio regionale, davanti all'assessore Mauro Febbo, la scrittrice Dacia Marini in videoconferenza, il Garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi e il vicesindaco di Pescasseroli Carmelo Giura, è stata caratterizzata dal lavoro svolto dalle giurie popolari che utilizzando la didattica a distanza hanno operato in regime di lockdown sin dal mese di marzo scorso. (segue) (Gru)