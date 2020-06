Credito: Sace, Cassa Centrale e Centroveneto Bassano Banca, 4,5 milioni di euro per Lego Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di finanziamento a Lego Spa, siglata da Cassa Centrale e Centroveneto Bassano Banca con la garanzia di Sace, è la dimostrazione concreta della volontà del Gruppo di affiancare le imprese italiane, rispondendo in maniera strutturata alle loro esigenze, fornendo assistenza su tutte le agevolazioni disponibili. Lo riferisce un comunicato stampa. “Siamo lieti di continuare a sostenere, attraverso Garanzia Italia, la ripartenza delle imprese venete che, nonostante il periodo complesso, intendono portare avanti i loro piani di sviluppo industriale grazie alla liquidità garantita da Sace – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di Sace -. La partnership con Cassa Centrale conferma l’impegno di Sace e del sistema bancario al fianco di aziende familiari, come Lego Spa, che hanno saputo crescere in Italia e all’estero e che oggi rappresentano delle eccellenze per la regione Veneto e per tutto il territorio nazionale”. Anche il Gruppo Cassa Centrale, in questi mesi, si è impegnato per il rilancio delle attività e degli investimenti del Paese, attraverso linee di credito specifiche con plafond dedicati e condizioni agevolate, per fare in modo che le aziende potessero disporre della liquidità necessaria per superare l’emergenza Covid. (segue) (Com)