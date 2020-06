Credito: Sace, Cassa Centrale e Centroveneto Bassano Banca, 4,5 milioni di euro per Lego Spa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento di 4,5 milioni di euro a 5 anni, sarà garantito per il 90 per cento da Sace e permetterà a Lego Spa di promuovere il proprio progetto di sviluppo industriale. Fondata nel 1900 come laboratorio artigiano e cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori europei di libri, l’azienda ha saputo innovare, crescere e stare sul mercato, espandendosi anche all’estero, combinando esperienza, tradizione, tecnologia e innovazione. “Lego Spa rappresenta un esempio virtuoso di imprenditoria italiana – commenta Fabrizio Berti, Direttore Crediti di Cassa Centrale – che già abbiamo accompagnato come Gruppo tramite Claris Leasing, perfezionando l’acquisto di una macchina da stampa del valore di 3,2 milioni di euro. La soddisfazione nel poter sostenere di nuovo questa realtà, rispondendo ad esigenze sempre più strutturate che ne favoriscano la crescita, è frutto della nostra articolazione a Gruppo, che ci permette di affiancare una consulenza altamente specializzata alle relazioni di prossimità che le nostre Banche hanno con il territorio. Fondamentale in questa operazione è stato il ruolo di Centroveneto Bassano Banca.” (segue) (Com)