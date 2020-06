Credito: Sace, Cassa Centrale e Centroveneto Bassano Banca, 4,5 milioni di euro per Lego Spa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2020 era iniziato con prospettive di sviluppo molto interessanti. Le regole imposte per ridurre la diffusione dell’epidemia hanno tolto all’economia consumistica in cui viviamo il sostegno su cui si posa: la circolazione del denaro. Il veloce accesso ad una fonte di credito sostenibile ci ha consentito di proseguire nel percorso già tracciato, senza dover rivedere in maniera significativa le nostre strategie. In questo il supporto di Cento Veneto Bassano Banca è stato determinante”, afferma Giulio Olivotto, presidente di Lego Group. Cassa Centrale ha sviluppato notevolmente nell’ultimo anno il servizio Corporate, aprendo uffici in tutte le sedi territoriali. La collaborazione a stretto contatto con i referenti delle Banche, permette – come in questo caso – di agire come una vera squadra a servizio delle aziende. (Com)