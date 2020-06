Scuola: Regione Lazio, al via 480 interventi di edilizia entro 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio entro il 2020 partiranno 480 lavori di edilizia scolastica. "Nel Lazio abbiamo 77 milioni di euro in interventi in corso di esecuzione, finanziati con risorse Miur e mutuo Bei, operazioni selezionate dal piano triennale. Inoltre, ci sono 193,5 milioni di lavori in partenza entro il secondo semestre del 2020: sono ben 480 interventi". Lo ha detto l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri, durante la seduta odierna del Consiglio regionale straordinario sull'edilizia scolastica. "Entro il primo semestre del 2021 - ha spiegato Alessandri - saranno attivati e realizzati 122 milioni di interventi che saranno: si tratta di 54 scuole. Abbiamo dato priorità, vista l'urgenza di messa in sicurezza, all'adeguamento sismico", ha concluso l'assessore. (Rer)