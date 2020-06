Decreto Semplificazioni: Cottarelli, serve massima attenzione da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di semplificazione sarà difficile con forti resistenze da parte di lobby e gruppi di potere: proprio per questo, potrà funzionare solo se il governo dedicherà la massima attenzione alla questione. Così Carlo Cottarelli, direttore dell’osservatorio per la spesa pubblica dell’università Cattolica di Milano, durante la seconda edizione dell’evento #Ripartitalia su Class Nbc. “Sul decreto abbiamo avanzato una serie di proposte che spero verranno ascoltate: ritengo che le regole vadano cambiate se non vanno bene, e non vedo il perché di una sospensione temporanea”, ha detto, sottolineando la necessità di un “sistema di risposta che sia generalmente rapido, e una gestione della pubblica amministrazione come se fosse un’azienda”. (Ems)