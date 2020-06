Alitalia: Catalfo, progetto dovrà essere solido, lungimirante e discontinuo rispetto al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di rilancio di Alitalia dovrà essere "solido, lungimirante e soprattutto in forte discontinuità con le gestioni del passato". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Social, Nunzia Catalfo, su Facebook. "Siamo di fronte a una sfida decisiva: trasformare la crisi causata dal Coronavirus in una grande opportunità di rilancio economico e sociale del nostro Paese. Un rilancio - scrive il ministro in un post - nel quale il turismo e l’export hanno un ruolo trainante e in cui lo Stato deve farsi risorsa. In tal senso, per il Governo ridare slancio ad Alitalia rappresenta una grande occasione per valorizzare non solo la nostra compagnia di bandiera ma anche, come ha affermato ieri il Presidente Conte, l’intero sistema dei trasporti nazionali", dice Catalfo. "Un progetto che dovrà essere solido, lungimirante e soprattutto in forte discontinuità con le gestioni del passato. Un progetto che, grazie alle nomine di Francesco Caio e Fabio Lazzerini, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato della nuova Società, sono certa avrà una forte e decisiva accelerazione", conclude il ministro del Lavoro.(Rin)