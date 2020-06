Alitalia: Carrara (FI), governo di poltrone e non di strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, interviene su Alitalia. "Siamo alle solite, prima le poltrone poi il piano industriale. M5s e Pd non vogliono abbandonare le abitudini di lottizzazione del passato - afferma in una nota -. Al di là dei nomi prescelti è il metodo che lascia perplessi. Il governo ha individuato presidente e amministratore delegato ma non il piano industriale e, se non bastasse, il presidente Conte annuncia le nomine via Facebook. Cosi trattano l'Alitalia e gli italiani. Hanno deciso – prosegue Carrara - un nuovo esborso pubblico di 3 miliardi per una flotta di soli 98 aerei ma si sono dimenticati di predisporre il piano industriale. Temiamo che questo metodo scellerato porterà migliaia di licenziamenti e ulteriori richieste di soldi pubblici". (com)