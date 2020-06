Decreto Rilancio: Fiorini (FI), approvato fondo 30 milioni euro per settore fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese e gli operatori del settore fieristico "potranno beneficiare di ulteriori 30 milioni di euro, sotto forma di credito di imposta, per il ristoro dei danni subiti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Grazie ad un nostro emendamento, a mia prima firma, al decreto rilancio, diamo una boccata d'ossigeno alle imprese che hanno sostenuto spese per eventi fieristici che poi, a causa del Covid19, sono stati disdetti o annullati". Lo afferma Benedetta Fiorini (FI), segretario della commissione Attività produttive della Camera. (segue) (com)