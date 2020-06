Decreto Rilancio: Fiorini (FI), approvato fondo 30 milioni euro per settore fiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa misura di sostegno al settore delle fiere – continua Fiorini – si aggiunge a quella approvata al decreto liquidità, sempre a mia prima firma, che ha riconosciuto per l'anno 2020 un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese italiane per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che sono state disdette, sempre a causa della pandemia. Queste risorse rappresentano un contributo strategico in questa fase in cui il comparto registra una diminuzione del fatturato del 100 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e dove la chiusura prolungata sta avendo ripercussioni pesanti su tutti i settori dell'economia, sul Made in Italy e sull'export, di cui le fiere rappresentano oltre il 50 per cento". (segue) (com)