Decreto Rilancio: Fiorini (FI), approvato fondo 30 milioni euro per settore fiere (3)

- "Se non si interviene subito - conclude Fiorini -, tra qualche mese il bilancio sarà devastante sia in termini di produzione industriale sia di occupazione. Per questo continuerò a battermi affinché anche il Governo si impegni a sostenere ancora di più questo settore strategico in difficoltà. Sarebbe deleterio dividersi su una misura importante di rilancio dell'economia nazionale e quindi su questa proposta mi auguro la massima condivisione politica". (com)