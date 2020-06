Canada: Toronto rende obbligatorie le mascherine nei luoghi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Toronto, in Canada, renderà obbligatorio l’uso delle mascherine contro la pandemia di coronavirus in tutti i luoghi pubblici interni a partire dal prossimo 7 luglio. Lo riporta il quotidiano “The Star”, secondo cui il sindaco John Tory ha espresso sostegno per la mozione, che sarà votata oggi in consiglio municipale. Indossare una mascherina sarà dunque obbligatorio anche all’interno dei bar e dei negozi. “La misura proposta ha senso dal punto di vista sanitario, e ha ancora più senso dal punto di vista delle imprese”, ha spiegato Tory. Il sindaco si è detto convinto che i residenti di Toronto “comprenderanno” i motivi del provvedimenti e lo rispetteranno sapendo che non è sempre possibile mantenere il distanziamento fisico.(Res)