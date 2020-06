Romania-Ue: colloquio tra presidente Iohannis e Michel su piano di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha avuto oggi una videoconferenza bilaterale con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in preparazione della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles il 17 e 18 luglio. Secondo una nota dell'amministrazione presidenziale di Bucarest, la discussione si è incentrata sul futuro bilancio pluriennale dell'Unione per il periodo 2021-2027 e sul piano di ripresa economica proposto dalla Commissione europea. Il presidente Iohannis ha presentato i principali obiettivi che la Romania ha in questo processo negoziale, ribadendo la necessità di raggiungere un accordo finale il più presto possibile. Per quanto riguarda il futuro bilancio dell'Unione, il capo dello Stato ha sottolineato che il principale obiettivo della Romania è ottenere stanziamenti più elevati possibili per le politiche di coesione e agricoltura. (segue) (Rob)