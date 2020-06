Romania-Ue: colloquio tra presidente Iohannis e Michel su piano di ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto, il presidente Klaus Iohannis ha ribadito la sua richiesta di mantenere le voci principali delle due politiche nel futuro bilancio dell'Unione, dato che si tratta degli strumenti di investimento dell'Unione più importanti e ben funzionanti e che possono offrire soluzioni efficienti in situazioni di crisi", si legge nella nota dell'amministrazione presidenziale romena. Per quanto riguarda la politica di coesione, il capo dello Stato ha chiesto una maggiore flessibilità nell'assorbimento degli importi assegnati a tale politica. Iohannis ha sostenuto un aumento dei trasferimenti tra i vari fondi di questa politica per adattare i finanziamenti disponibili alle nostre specifiche esigenze di sviluppo. (segue) (Rob)