Romania-Ue: colloquio tra presidente Iohannis e Michel su piano di ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha inoltre parlato a favore del mantenimento dei tassi di cofinanziamento e prefinanziamento dall'attuale periodo di programmazione 2014-2020. Iohannis ha inoltre chiesto una maggiore flessibilità riguardo al Fondo europeo di sviluppo regionale. Il capo dello Stato romeno ha inoltre richiesto, per quanto riguarda la politica agricola comune, stanziamenti supplementari per lo sviluppo rurale, tenendo conto del fatto che le zone agricole hanno un forte bisogno di investimenti a lungo termine. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, Iohannis ha sostenuto il proseguimento del loro processo di convergenza esterna, in modo che gli importi concessi agli agricoltori romeni nel bilancio dell'Unione siano il più vicino possibile a quelli dei paesi dell'Europa occidentale. (segue) (Rob)