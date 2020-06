Romania-Ue: colloquio tra presidente Iohannis e Michel su piano di ripresa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Iohannis si è detto a favore dell'eliminazione della natura vincolante del meccanismo di limitazione dei pagamenti diretti, in modo che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per adattare i finanziamenti alle loro condizioni specifiche. Per quanto riguarda il piano di ripresa economica, il presidente Iohannis ha fatto riferimento a una dotazione complessiva sostanziale, per una quota maggiore della componente di sovvenzioni rispetto ai prestiti negli importi totali assegnati, nonché per un accesso rapido ed efficiente ai finanziamenti per tutti gli Stati membri. Iohannis ha inoltre richiesto il più lungo periodo possibile per l'attuazione del nuovo strumento di ripresa economica, in modo che gli importi assegnati agli Stati membri possano essere assorbiti in modo completo ed efficiente. (segue) (Rob)