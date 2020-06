Romania-Ue: colloquio tra presidente Iohannis e Michel su piano di ripresa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Romania ha chiesto un periodo di rimborso di 30 anni per i fondi destinati alla ripresa economica, in quanto questo approccio consentirebbe l'attuazione di impegni a medio e lungo termine assunti a livello dell'Unione europea, evitando al contempo un'indebita pressione sui bilanci nazionali", scrive la presidenza romena nella nota. Per quanto riguarda il Fair Transition Fund, il capo dello Stato ha sostenuto i trasferimenti volontari dal Fondo di coesione a questo fondo. (Rob)