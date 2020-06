Monza: riciclavano parti auto rubate in autorimessa brianzola, 10 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Stradale di Milano ha eseguito 10 custodie cautelari tra italiani e stranieri per lo più domiciliati in Brianza perché ritenuti gli esponenti di un’associazione dedita al riciclaggio di ricambi di auto rubate che venivano poi ceduti in paesi dell’Est Europa. Le indagini sono stati avviati dagli agenti della Polstrada di Venezia, che in seguito al controllo di un camion, nel dicembre del 2017, trovava e sequestrava diverse parti di auto dirette verso l’Est Europa. Dai primi accertamenti è emerso che quegli autoricambi erano provento dell’attività di riciclaggio di un autodemolitore brianzolo, in quanto a bordo del veicolo controllato venivano rinvenute documentazioni contabili della ditta oggetto dell’indagine. Anche i dispositivi Gps delle parti rinvenute confermavano che l’ultimo luogo di posizionamento del veicolo risultava la ditta di autodemolizione. Da ulteriori approfondimenti gli investigatori hanno scoperto che l’impresa in questione era uno dei principali centri di riciclaggio di veicoli rubati della Lombardia e i due soci proprietari (due fratelli) quali gli organizzatori di un’associazione a delinquere, in cui rientravano 4 soggetti che si premuravano di approvvigionare il criminoso opificio di veicoli rubati e altri 5 che materialmente erano occupati nell’attività di trasporto e smontaggio degli stessi. L’attivazione della videosorveglianza ha documentato l’ingresso di ben 24 auto di provenienza delittuosa, in 38 giorni, quasi sempre durante la chiusura relativa alla pausa pranzo, significando che complessivamente, durante tutte le investigazioni, sono stati individuati 32 automezzi oggetto di riciclaggio, alcuni dei quali è stato anche possibile recuperare e restituire agli aventi diretti, per un giro d’affari ammontante a circa 800.000 euro. (com)