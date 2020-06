Pa: Panucci (Confindustria), Codice appalti va semplificato ma non sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codice appalti va semplificato, ma non sospeso. Così il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, alla seconda edizione dell’evento #Ripartitalia organizzato da Class Nbc. Nel suo intervento, il direttore generale ha parlato di “un grande malinteso di fondo in Italia per quanto riguarda alcune norme, che sempre più spesso vengono interpretate come uno strumento per prevenire i reati” e non come un modo per sostenere “procedure pubbliche corrette”. Proprio il Codice appalti, ha spiegato, viene sempre di più inteso come uno strumento per il contrasto alla corruzione. “Bisogna identificare i principali nodi e sbloccarli: non temporaneamente, ma in via definitiva”, ha detto. (Ems)