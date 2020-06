Sicurezza: Russia, premier Mishustin decreta aumento stipendi delle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto sull'aumento delle indennità per le forze dell'ordine. Il documento è pubblicato sul portale Internet ufficiale per le informazioni legali del governo della Federazione Russa. Dal primo ottobre, gli stipendi saranno aumentati del tre per cento. La misura riguarda quelli che prestano servizio nella guardia nazionale, impiegati del ministero dell'Interno, i vigili del fuoco, autorità doganali. I costi associati al pagamento delle indennità al personale militare e ai dipendenti saranno sostenuti nell'ambito delle dotazioni di bilancio a livello federale. Lo scorso ottobre, gli stipendi delle forze di sicurezza sono stati aumentati del 4,3 per cento.(Rum)