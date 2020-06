Cultura: concorso 50&Più premia talenti artistici over 50 per prosa, poesia, pittura e fotografia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da tradizione, è avvenuta anche la premiazione dei supervincitori. Il pubblico, infatti, ha potuto votare tra le opere dell'edizione passata, sia sulla rivista 50&Più che tramite voto online, designando quelle da premiare. Le più votate sono state: "Buongiorno Signora, io sono suo figlio" di Ilde Rosati da Reggio Emilia per la sezione prosa (1.612 voti), "Dono della sera" di Pietro Garuccio da Trapani per la sezione poesia, (3.999 voti), mentre per la sezione pittura il premio va a Gianni Molena, di Padova, con "Cantante di strada" (1.705 voti) e per la sezione fotografia vince Maria Carla Rolfini, di Milano, con il "Mondo allo specchio" (2.759 voti). Maria Carla Rolfini, di Milano ha lavorato per 40 anni nell'ufficio di un'azienda commerciale e ora che è in pensione ha ripreso a coltivare le sue passioni di sempre che sono dipingere e fotografare. Partecipa al Concorso 50&Più per la seconda volta. (com)