Serbia-Italia: inaugurata oggi a Novi Sad mostra "Roma Aeterna" (2)

- La mostra, organizzata dall'Istituto italiano di cultura e ospitata dal Museo della città di Novi Sad, raccoglie una preziosa selezione di 33 opere disposte in ordine cronologico dal I secolo a.C. al XVIII secolo. Le sculture, realizzate prevalentemente in marmo, alabastro e porfido e rappresentative delle evoluzioni artistiche e stilistiche a Roma, sono suddivise in ritratti reali, di personaggi storici o animali, e ritratti ideali, di divinità pagane, satiri, o divinità sacre. La mostra si apre oggi ed è visitabile fino all'11 settembre 2020. (segue) (Seb)