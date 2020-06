Serbia-Italia: inaugurata oggi a Novi Sad mostra "Roma Aeterna" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli, istituita nel 2004 per volontà di Paola Santarelli e della madre Ernesta Santarelli D'Orazio in ricordo del padre Dino Santarelli, è una organizzazione non a scopo di lucro di utilità sociale nata con la finalità di favorire, sostenere e promuovere la ricerca e la divulgazione della storia dell'arte e la storia di Roma in Italia e all'estero, con particolare riferimento alla scultura lapidea, ai marmi colorati e alla glittica. La collezione della famiglia Santarelli rinnova una millenaria tradizione romana diffusa nell'Urbe dal Rinascimento e che risaliva a sua volta a un costume dell'aristocrazia romana di età imperiale legato soprattutto alle esigenze di decoro e di ostentazione sociale che prevedevano l'esposizione di statue nelle proprie residenze per lo più copie di originali greci. (segue) (Seb)