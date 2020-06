Coronavirus: iniziativa presidente dell'Azerbaigian sostenuta da 130 paesi dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la lotta contro la pandemia da Covid-19 è ancora in corso, la Repubblica dell'Azerbaigian conferma il suo impegno per rafforzare la solidarietà internazionale nella lotta contro il virus a livello regionale e globale. Lo scorso aprile, riferisce una nota dell'ambasciata azerbaigiana a Roma, si è tenuto un vertice straordinario dei capi di Stato e di governo del Consiglio di cooperazione degli Stati di lingua turca, su iniziativa del presidente Ilham Aliyev, in qualità di presidente dell'organizzazione. Il Consiglio turco ha rappresentato la prima organizzazione internazionale a tenere un vertice sulla lotta contro il Covid-19. Successivamente, il 4 maggio, si è svolto un vertice online del Gruppo di Contatto del Movimento dei paesi non allineati, in risposta alla pandemia di Covid-19. All'evento hanno partecipato non solo membri del movimento non allineato, ma anche il segretario generale delle Nazioni Unite, il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, rappresentanti di alto livello di organizzazioni internazionali come l'Unione europea e l'Unione africana. Tra le azioni di solidarietà, la Repubblica dell'Azerbaigian ha compiuto una donazione all'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il Covid-19 e ha anche fornito assistenza umanitaria a oltre 30 paesi. (segue) (Res)