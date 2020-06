Coronavirus: iniziativa presidente dell'Azerbaigian sostenuta da 130 paesi dell'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sue osservazioni al vertice online del Movimento dei paesi non allineati, il presidente Ilham Aliyev ha suggerito di svolgere una video conferenza speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a livello di capi di Stato e di governo, in riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. L'iniziativa del presidente Ilham Aliyev ha ottenuto il sostegno di circa 130 Stati membri delle Nazioni Unite, come ulteriore manifestazione della fiducia nell'Azerbaigian da parte della comunità internazionale, e nei prossimi giorni, il segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe informare ufficialmente gli Stati membri. La Repubblica dell'Azerbaigian è aperta alla cooperazione con tutti gli Stati membri per determinare il formato e le modalità per l'organizzazione della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul controllo pandemico a livello di capi di Stato e di governo nel formato di videoconferenza, in modo da massimizzarne i risultati per una sempre più efficace lotta contro la pandemia in corso, che necessita di una risposta condivisa e globale. (Res)