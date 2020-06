Decreto Rilancio: Grimaldi (M5s), importante contributo a filiere agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho portato avanti un mio emendamento per dare un contributo forte alle filiere agricole che sono sempre più in sofferenza. Sono davvero soddisfatto che il Governo abbia messo delle risorse a copertura dell'emendamento al fine di dare un ulteriore segnale a queste categorie fondamentali per l'economia del Paese". Lo dichiara Nicola Grimaldi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera. "Mettiamo 5 milioni di euro nel fondo finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere agricole. Si tratta di una misura importante che prevede anche contributi a fondo perduto. Il mio intento è quello di proseguire negli interventi su questo delicato settore nella prossima di legge di bilancio", aggiunge. (Rin)