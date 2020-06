Giustizia: Gelmini, commissione inchiesta per salvaguardare democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia sta già “costruendo una proposta di commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Madama convocata dopo le dichiarazioni del giudice Amedeo Franco, relatore della sezione feriale della Cassazione che ha emesso la sentenza di condanna per frode fiscale contro il leader azzurro. “Noi non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che quella sentenza fosse politica – ha sottolineato Gelmini -, ma ora abbiamo la conferma che è stato condannato un innocente. E' stata danneggiata non solo Forza Italia ma tutta la democrazia. Stiamo già costruendo una proposta di commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia, non per una operazione nostalgia, ma per salvaguardare il futuro della democrazia. Anche per noi la verità è in marcia, come chi scrisse sull'affare Dreyfuss”.(Rin)