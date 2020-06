India: coronavirus, Modi annuncia la proroga del programma di assistenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è rivolto al paese oggi pomeriggio in vista dell’entrata in vigore, a partire da domani, delle nuove linee guida sulla graduale ripresa delle attività dopo il lockdown. È stato il sesto discorso alla nazione sull’epidemia di coronavirus e non ha incluso riferimenti alla tensione al confine con la Cina. Il suo messaggio è stato quello di non abbassare la guardia, tenendo conto anche dell’arrivo della stagione del freddo e dell’influenza. La principale novità annunciata è la proroga di un programma di sostegno e assistenza alimentare. È stata riproposta, inoltre, la parola d’ordine “autosufficienza”. Il premier ha iniziato il suo intervento esprimendo preoccupazione per “la crescente negligenza nel comportamento personale e sociale” osservata da quando il blocco è stato revocato, il primo giugno. Il capo del governo ha detto che bisogna dare ulteriore attenzione alle zone di contenimento, ma al tempo stesso ha sottolineato che la situazione è “migliore” rispetto a quelle di altri paesi dal punto di vista del tasso di mortalità, rivendicando l’efficacia delle restrizioni imposte. (segue) (Inn)