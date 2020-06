India: coronavirus, Modi annuncia la proroga del programma di assistenza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Nuova Delhi ha ricordato anche le misure a favore dei poveri e dei bisognosi. In particolare, ha citato programma Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (Pmgka), annunciandone la proroga fino a novembre. Si tratta di un programma di condono fiscale nell’ambito del quale è stato inserito un pacchetto di aiuti per i meno abbienti sotto forma di trasferimenti diretti di denaro per alcune categorie (donne, anziani, lavoratori migranti) e di distribuzione di bombole di gas e alimenti: cinque chilogrammi di riso o grano, un chilogrammo di legumi e uno di chana (un piatto tipico a base di ceci) al mese per ciascun membro delle famiglie beneficiarie. Da luglio a novembre, ha precisato il premier, il cibo sarà distribuito a 800 milioni di persone e la proroga costerà ‭900 miliardi di rupie (oltre 10,5 miliardi di euro), portando la spesa totale a quasi 1.500 miliardi di rupie (quasi 17,6 miliardi di euro). (segue) (Inn)