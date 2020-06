Trasporti: Germania, il “patto ferroviario” tra governo e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e le imprese della Germania intendono stringere un “patto ferroviario” per il paese, al fine di aumentare il trasporto di merci su rotaia e raddoppiare il numero di passeggeri dei treni entro il 2030. Al centro dell'iniziativa, il nuovo piano delle Ferrovie tedesche (Db), azienda di proprietà dello Stato, che verrà introdotto per gradi nei prossimi anni. Il progetto prevede, tra l'altro, intervalli di 30 minuti per i treni a lunga percorrenza sulle tratte principali che, per la rotta Berlino-Amburgo, inizieranno già di dicembre prossimo. Il nuovo piano di Db fornirà, inoltre, collegamenti migliori ai viaggiatori. Secondo il ministro dei Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, si tratta di “una piccola rivoluzione” che pone le basi per un simile progetto europeo. In particolare, il “patto ferroviario” della Germania dovrebbe rendere il treno “rispettoso del clima” il principale mezzo di trasporto in Germania. Db dovrebbe diventare “più flessibili, più competitive, più silenziose e più ecologiche”. Concretamente, il “patto ferroviario” è articolato in numerose misure, come l'espansione della tecnologia di interblocco digitale e l'elettrificazione più rapida delle ferrovie. Devono poi essere promosse le innovazioni tecniche. Tra gli obiettivi, vi è l'aumento della quota di mercato nel trasporto di merci per almeno il 25 per cento. Tuttavia, come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il nuovo piano di Db avrà bisogno di diversi anni per essere attuato. A tal fine, secondo l'amministratore delegato dell'azienda Richard Lutz, “l'espansione dell'infrastruttura ferroviaria è fondamentale”. (Geb)