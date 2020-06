Brexit: stampa britannica, molti cittadini faticano a trovare lavoro nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti cittadini britannici, che vivono negli Stati membri dell'Unione europea, non riescono ad avere colloqui di lavoro per via delle conseguenze della Brexit sulla libera circolazione. E' quanto scrive il quotidiano britannico "Independent". L'organizzazione che rappresenta i cittadini britannici in Europa ha comunicato che la perdita di alcuni diritti "è già una realtà" per molte persone che vivono all'estero. I cittadini britannici manterranno il diritto di libera circolazione, di vivere, studiare e lavorare all'interno dell'Ue fino alla fine del periodo di transizione della Brexit quest'anno. Tuttavia molti datori di lavoro dell'Ue hanno anticipato che questi diritti sono a rischio, e che sarà molto più difficile per i cittadini britannici presentarsi a colloqui di lavoro che richiedono di viaggiare oltre confine. "Non siamo nemmeno al termine del periodo di transizione eppure ci sono già casi di persone che soffrono delle conseguenze di questa situazione; e ciò può solo peggiorare. Tantissime posizioni lavorative si basano sulla libera circolazione per via del mercato unico", ha detto Kalba Meadows, membro dell'organizzazione di rappresentanza dei cittadini britannici all'estero. (Rel)