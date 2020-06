Roma: cambio al comando dei vigili del fuoco, Notaro sostituisce Boscaino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del Fuoco di Roma. Dopo due anni Giampietro Boscaino lascia il comando a Francesco Notaro. Entrambi vigili del fuoco di lunga esperienza e tutti e due ingegneri, Boscaino andrà a dirigere la Regione Basilicata, mentre Notaro ha nel curriculum il comando dei vigili del fuoco di Grosseto, Taranto, Padova, Livorno e Perugia. A presiedere la cerimonia che si è svolta questa mattina nella sede di via Genova, c'era il capo del corpo vigili del fuoco Fabio Dattilo che, al centro tra Notaro e Boscaino, ha voluto elogiare il personale dei vigili del fuoco per come ha gestito la crisi dovuta al coronavirus, sottolineando la necessità di rilancio per ogni settore, ma anche per i vigili del fuoco. "C'è bisogno di simboli -ha detto- stiamo uscendo dal Covid e abbiamo bisogno di segnali di positività, di contatti, gomito a gomito per tornare alla normalità. Siete stati bravi", ha detto rivolgendosi al personale che, rispettando a pieno le norme anticovid hanno mantenuto il contagio fuori dai distaccamenti. "Il grazie non è mio ma della popolazione perché avete continuato a servire in un contesto difficile di fronte a un pericolo che non conosciamo. Abbiamo continuato a lavorare non solo per il covid ma per quella visione strategica di cui il corpo ha bisogno oggi". Strizzando l'occhio al futuro ha anche detto di sperare "che i soldi arrivino presto e sicuri nelle tasche dei vigili del fuoco" riferendosi ai provvedimenti di sostegno economico in discussione in queste ore in parlamento. Boscaino, visibilmente commosso ha riconosciuto che l'incarico di comando dei vigili del fuoco di Roma è il "completamento di una carriera". La direzione della Regione Basilicata e del comando di Matera in sede vacante fino a gennaio, "è un lavoro che farò sempre con la stessa voglia perché questo lavoro va fatto con le giuste motivazioni e la giusta adrenalina". (segue) (Rer)