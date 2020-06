Roma: cambio al comando dei vigili del fuoco, Notaro sostituisce Boscaino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando dei vigili del fuoco di Roma, quindi, passa a Notaro. "Quando 26 anni fa entrai a far parte del Corpo - ha detto nel corso della cerimonia - non avrei mai immaginato di arrivare qui, al comando del reparto più importante d'Italia. Il mandato che mi aspetta - ha aggiunto - sarà nel segno della continuità, proseguendo le attività in corso a cominciare dalla campagna antincendio boschiva che comincia domani". A proposito dell'operatività di quello che sarà il suo gruppo, ha detto che il soccorso si fa con uomini e mezzi. I primi vanno formati e aggiornati perché "cambia il modo di lavorare, di affrontare incendi con nuove attrezzature e nuovi metodi. Anche le attrezzature che arriveranno saranno dotati di questi nuovi sistemi e tutti devono essere pronti ad utilizzarli". A proposito del parco mezzi ha detto anche che "il rinnovo è cominciato ma i tempi sono lunghi e ma quelli che sono in servizio adesso devono essere ben tenuti". Ha concluso il suo intervento dicendo di essere "orgoglioso di essere uno di voi e non vedo l'ora di indossare quanto prima la divisa con la scritta Roma stampata sul petto". (Rer)