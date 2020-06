Aerospazio: fonti stampa francese, Airbus si prepara ad annunciare taglio di 15mila posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus si prepara ad annunciare un taglio di 15 mila posti di lavoro, di cui un terzo in Francia, nell'ambito del piano di ristrutturazione che verrà presentato durante il comitato straordinario che si terrà questo pomeriggio. Lo riferisce la stampa francese citando una fonte. I tagli dovrebbero riguardare soprattutto il segmento dell'aviazione commerciale, insieme ad alcune controllate come la società francese Stelia Airspace o la tedesca Premium Aerotec. Airbus non ha commentato l'informazione. Il gruppo impiega 49 mila persone in Francia, 45.500 in Germania, 12.500 in Spagna e 11 mila nel Regno Unito. (Frp)