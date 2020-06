Droga: utilizzavano macelleria etnica come base per spaccio cocaina, 12 misure cautelari nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore dell’alba, nelle province di Milano, Monza e Pavia, i Carabinieri del comando provinciale di Milano, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, emesso dal Gip di Monza, nei confronti di 12 indagati (8 marocchini, 3 italiani ed un venezuelano di età compresa tra i 24 ed i 64 anni), ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate dai militari di Sesto San Giovanni, nel mese di ottobre 2019, a seguito di varie segnalazioni di famiglie preoccupate per la diffusione di cocaina tra i propri figli. Gli approfondimenti investigativi degli investigatori dell’Arma, diretti dal maggiore Saverio Sica, hanno fatto scoprire l’esistenza di un gruppo criminale - con al vertice tre componenti di una medesima famiglia, facenti capo al gestore di una macelleria etnica di Monza – che, operando servendosi di altre quattro persone, era dedito alla fornitura circa un chilogrammi di cocaina a settimana. Durante le indagini era stato preso in flagranza il gestore della macelleria, un 30enne marocchino, trovato dopo un pedinamento in possesso di un panetto di droga che l’uomo aveva prelevato da un box a Concorezzo (MB). Dieci, dei 12 destinatari di provvedimento richiesto dalla Procura monzese, sono stati rintracciati e sottoposti alla misura cautelare, mentre gli altri due sono stati individuati fuori dal Paese. Durante le operazioni, che hanno visto coinvolte anche le unità cinofile del gruppo Carabinieri di Orio al Serio, è stato anche arrestato in flagranza un italiano di Monza, classe 1971, colpito da ordinanza, che, esito perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina. (Rem)