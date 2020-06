Speciale energia: in 48 articoli misure su cantieri, Pa e abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si preannuncia come un provvedimento snello il decreto Semplificazioni che già questa settimana potrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri. La bozza in circolazione conta 48 articoli che si concentrano sulla semplificazione delle procedure per il via libera ai cantieri e l'accelerazione alla digitalizzazione dei servizi e delle procedure della Pubblica amministrazione. Tra le principali novità, però, anche un'attenzione alla modifica dell'istituto dell'abuso d'ufficio. Per definire in maniera "più compiuta" la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio, infatti, la bozza di decreto attribuisce "rilevanza", oltre che alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio delle regole di condotta previste dalla legge, anche "alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento". (Rin)