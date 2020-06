Speciale energia: Saipem presenta a UniRC le sue tecnologie più innovative nelle rinnovabili offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha presentato in un webinar dedicato agli studenti e ai ricercatori del National ocean engineering laboratory (Noel) dell'Università di Reggio Calabria (UniRC) le sue tecnologie più innovative applicate alle energie rinnovabili offshore, sviluppate attraverso la sinergia tra la sue divisioni, Xsight, dedicata all'early engagement e all'innovazione, ed E&C Offshore. Lo riferisce Saipem in una nota. Le tecnologie che sono state oggetto del webinar sono quelle che utilizzano fonti pulite come le onde e le correnti marine, il vento e il sole, in particolare il solare galleggiante e quelle applicate all'eolico offshore. Tra queste ultime, spicca, ad esempio, il brevetto proprietario di Saipem Hexafloat relativo alla fondazione galleggiante a pendolo per turbine eoliche il cui primo prototipo verrà costruito attraverso il progetto Aflowt, finanziato in parte dall'Eu con il fondo Interreg. (Com)