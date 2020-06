Speciale energia: Ungheria, governo chiederà all'agenzia atomica nazionale permesso per espansione centrale Paks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese depositerà all'autorità nazionale per l'energia atomica (Haea) la documentazione necessaria per ottenere il permesso a espandere la centrale nucleare di Paks. Lo ha comunicato il governo, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il progetto, affidato alla russa Rosatom nel 2014 senza gara, prevede di raddoppiare la potenza della centrale con l'istallazione di due nuovi reattori di fabbricazione russa. L'Haea avrà oltre un anno per rilasciare un permesso a costruire. (Vap)