Speciale energia: Cipro, mini rimpasto di governo, nuovi ministri per Difesa, Giustizia e Energia

- I nuovi ministri della Difesa e della Giustizia di Cipro, rispettivamente Charalambos Petrides e Emily Yiolitis, hanno prestato giuramento oggi davanti al presidente Nicos Anastasiades. Il mini rimpasto, spiega la stampa di Nicosia, avviene in un momento decisivo per le rinnovate tensioni con la Turchia e per le incertezze determinate dalla pandemia del Covid-19. Anastasiades ha spiegato che la scelta di Petrides è stata presa nel'ottica di modernizzare la Guardia nazionale cipriota in modo da adattarsi alle sfide odierne "in un momento decisivo" per la storia della Repubblica di Cipro. Il presidente cipriota ha elogiato il lavoro del precedente ministro della Difesa, Savvas Angelides, in particolare per aver ridotto il servizio militare a 14 mesi e per "l'integrazione con successo di 3.090 soldati professionisti". (Res)