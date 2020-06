Speciale energia: Bielorussia, ad agosto caricamento combustibile in primo reattore centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caricamento del combustibile nel primo reattore della centrale nucleare della Bielorussia inizierà ad agosto. Lo ha dichiarato l'ambasciatore bielorusso a Mosca, Vladimir Semashko. "Riteniamo che ad agosto potremo iniziare a caricare combustibile nel primo reattore. E poi avremo un avvio fisico e in seguito l'avvio della produzione energia. L'obiettivo è quello di mettere la prima unità di potenza in esercizio commerciale nel 2021, almeno nel primo trimestre", ha dichiarato Semashko all'agenzia di stampa russa "Sputnik". In precedenza, il ministero dell'Energia della Repubblica ha riferito che l'avvio dell'installazione del reattore dell'unità di potenza numero 1 della centrale era previsto per luglio di quest'anno, mentre la messa in esercizio tra settembre-ottobre. Il combustibile nucleare per la prima unità di potenza è stato consegnato il 6 maggio. La messa in servizio della seconda unità di potenza è prevista per il 2021. (Rum)