Usa: Uber tratta per acquistare Postmates per 2,6 miliardi di dollari

- Uber Technologies, azienda statunitense con sede a San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti, è in trattative per l’acquisto di Postmates, specializzata nella consegna di cibo a domicilio, per 2,6 miliardi di dollari. Lo riferisce il “Wall Street Journal” citando fonti vicine alle trattative, secondo cui se l’affare dovesse essere concluso potrebbe essere annunciato già la prossima settimana, se non prima. Postmates ha aperto trattative con possibili acquirenti già dallo scorso anno, pianificando al contempo un’offerta pubblica iniziale. Uber dispone già di un servizio specializzato nella consegna di alimenti a domicilio, noto come Uber Eats, posizionato secondo sul mercato statunitense e attivo anche all’estero. Postmates, fondato nel 2011 e con sede a San Francisco, è il più piccolo tra i maggiori attori Usa del settore. Nel 2019 l’azienda è stata valutata 2,4 miliardi di dollari da PitchBook.(Nys)