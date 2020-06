Imprese: Violante, democrazia non regge senza cittadini che credano in essa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia non regge senza cittadini che credano in essa. Così il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, durante il primo webinar organizzato nel quadro dei “Dialoghi digitali” nati da un’iniziativa della Fondazione stessa. “È sbagliato pensare che tutto si svolga al di fuori di noi e tra soggetti astratti: non siamo semplici spettatori di un gioco che si svolge altrove, ma anzi abbiamo dei doveri in qualità di cittadini comuni”, ha detto l’ex presidente della Camera. Durante la discussione, che ha rappresentato anche un’occasione di confronto sul libro “Il verde e il blu” di Luciano Floridi, membro del Comitato scientifico della Fondazione, Violante ha sottolineato l’importanza della “cultura dei servizi”, che si dovrebbe manifestare rendendo “il cittadino consapevole della sua importanza per il sistema democratico”. (Ems)